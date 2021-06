Były ambasador w USA Dudzie rady nie udzielił. Ale rządowi Morawieckiego już tak. "Dymisje"

Gościem programu "Newsroom WP" był Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych. Zapytany, co by poradził prezydentowi i rządowi, by "podejść Joe Bidena", odparł. - Prezydentowi nie będę radził, gdyż on nie ma wpływu na politykę. Przede wszystkim trzeba wrócić do Unii Europejskiej. Dla USA liczy się tylko UE - podkreślił były ambasador. Jak dodał, dzisiaj głos Polski nie jest słyszany, tak, jak kiedyś i to ma wpływa m.in. na skuteczność polityki wschodniej. - Jesteśmy w trudnym położeniu - przyznał Schnepf. A rządowi polskiemu zasugerował, by ten po prostu... podał się do dymisji.