Były ambasador w USA: Brzeziński napotkał na niezrozumiałe trudności

Nadal nie wiadomo, czy Marek Brzeziński zostanie ambasadorem USA w Polsce. Jak stwierdził w programie "Newsroom WP" Ryszard Schnepf, były Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Brzeziński "napotkał na jakieś dość niezrozumiałe trudności, które są podnoszone w złośliwy sposób". Jak podkreślał były ambasador, Marek Brzeziński, syn Zbigniewa Brzezińskiego, wybitnego amerykańskiego polityka o polskich korzeniach, jest w naturalny sposób wielkim przyjacielem Polski. - Jestem przekonany, że w końcu dojdzie do przyjazdu do Polski Marka Brzezińskiego. Jest on znany w Polsce, jest zawodowym dyplomatom, byłym ambasadorem w Szwecji i znanym w kręgu w kołach politycznych. Chętnie go przywitam wraz z innymi sympatykami – podkreślił Schnepf.