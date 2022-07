Były ambasador ostrzega przed Rosją: To może być koniec Europy jaką znamy

- Sankcje wpływają powoli na rosyjską gospodarkę. Nie jest to jednak żadna rewolucja, a potwierdzenie, że sankcji nie wycofujemy. Wrażenie na Rosjanach to zrobi niewielkie, natomiast ważne jest to, że Europa pokazuje, że chce podtrzymać reżim sankcyjny - mówił Jerzy Marek Nowakowski w programie Newsroom Wirtualnej Polski, komentując zapowiedź siódmego pakietu sankcji na Rosję. Były ambasador RP na Łotwie i w Armenii zauważył także, że można obserwować "rozjeżdżanie się" myślenia ekonomicznego z myśleniem politycznym. - Coraz bardziej politycy zaczynają się obawiać tego, że społeczeństwo europejskie powie "dość tego", bo nie jesteśmy gotowi na to, żeby stać się biedniejsi - mówił Nowakowski i jak dodał, dokładnie o to chodzi Rosjanom. Chcą "zmęczyć społeczeństwo europejskie". Przyznał, także jest polityczna świadomość tego, że ustępstwa wobec Rosji mogą być zabójcze. - Jeżeli ustąpimy za daleko, to jest to koniec Europy jaką znamy - przestrzegł Nowakowski.

Rozwiń