Byli "wyznawcami" Konfederacji. Mówią wprost: "Z tego się wyrasta"

Wybory parlamentarne już 15 października. O zbliżającym się głosowaniu porozmawialiśmy z kandydatami opozycji. Zarówno Jakub Pietrzak (Lewica), jak i Adam Gomoła (Trzecia Droga) jeszcze kilka lat temu popierali Konfederację. Teraz zdradzają, co skłoniło ich do zmiany poglądów. - Utarło się takie fajne stwierdzenie, że z korwinizmu się wyrasta. W 2019 roku, widząc licytacje na programy socjalne, stwierdziłem, że muszę się temu sprzeciwić w jakiś sposób. Wtedy jedyną opcją, która próbowała to robić, była Konfederacja. Dziś jest oprócz Konfederacji kolejna taka siła - Trzecia Droga - mówił Gomoła podczas Debaty Politycznej Wirtualnej Polski. Konfederację skrytykował przede wszystkim za działania podczas pandemii COVID-19 oraz za stosunek do wojny w Ukrainie. Podobne zdanie ma też Jakub Pietrzak. - Jak poszedłem na studia, do pracy i zacząłem konfrontować z rzeczywistością to, co Janusz Korwin-Mikke mówił w programach, to życie te poglądy zweryfikowało - tłumaczył działacz Lewicy.

