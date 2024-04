Byli wagnerowcy z nowym celem. Rosja wypiera USA

Byli najemnicy z Grupy Wagnera, trafili do co najmniej czterech rosyjskich prywatnych grup wojskowych. Włączając ich do różnych oddziałów, Kreml chce uniknąć powtórzenia buntu z czerwca ub. roku. Jednocześnie z udziałem najemników Rosja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Afryce, kosztem Amerykanów.