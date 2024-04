Sikorski o rosyjskiej armii na granicy z Polską. Apeluje do Niemców

- Niemieccy politycy wydają się być zadowoleni z tego, że Rosja dopiero za cztery do pięciu lat będzie gotowa (do ataku na NATO) i uważają, że do tego czasu Niemcy będą przygotowane (do obrony). Problemem jest to, że Rosja, zanim dotrze do Niemiec, musi przejść przez inne kraje - powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".