"Byli świetni". Polityk wymijająco o Morawieckim i Błaszczaku

Przemysław Czarnek wprost stwierdził, że konieczne są zmiany w kierownictwie PiS. Ma to pomóc byłym rządzącym w stworzeniu ewentualnej koalicji z PSL lub Konfederacją. - Czy PiS będzie przygotowywać się do budowania zdolności koalicyjnej? - pytał Michał Wróblewski swojego gościa w programie “Tłit”. - Emanacją polityki jest to, żeby działać na rzecz dobra wspólnego. Politycy chcą rządzić, to jest cel partii politycznej. Jeżeli byśmy samodzielnie rządzili, to byłby optymalny scenariusz. Rzeczywistość jest taka, że trzeba będzie szukać koalicjanta - stwierdził Andrzej Śliwka. Polityk PiS był pytany również o ambicje Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka, którzy wymieniani są jako potencjalni kandydaci PiS na prezydenta. - Mariusz Błaszczak był świetnym ministrem obrony narodowej. Mateusz Morawiecki był świetnym premierem, jest jednym z kandydatów na kandydata na prezydenta. Pojawiają się również inne kandydatury - odpowiedział wymijająco gość Wirtualnej Polski. Polityk PiS dodał, że “jedynym sondażem, w jaki wierzy, są wyniki wyborcze”, a ostatecznie kandydat Prawa i Sprawiedliwości zostanie wybrany po dogłębnej analizie. - Decyzja zapadnie w tym roku - zadeklarował Śliwka.

