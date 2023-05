"Byłem u niego codziennie". Poruszająca opowieść lekarza Kamila

Więc to nie jest tak, że dzieci małe same się parzą. Małe dzieci są parzone przez rodziców lub opiekunów. Zawsze uświadamiamy rodziców, że to nie dziecko się oparzyło, tylko że to on nie dopilnował, to on spowodował oparzenie u tego dziecka. Co, oczywiście, bardzo rodziców oburza. Ale niestety taka jest prawda. No i najczęściej właśnie trafiają do nas takie maluchy – z oparzeniem twarzy czy tułowia - do 10 proc. powierzchni ciała. Oparzeniem, które dość dobrze się leczy. Takie dziecko zwykle po dwóch-trzech dniach jest wypisywane ze szpitala i po dwóch tygodniach całkowicie zagojone.