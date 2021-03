Była wicepremier u Morawieckiego wbiła szpilę w posła od Ziobry

Materiał dotyczący wyłudzeń z tarczy PFR, opublikowany we wtorkowym wydaniu "Wiadomości", podzielił polityków partii rządzącej. Do dyskusji z posłem Solidarnej Polski Januszem Kowalskim, włączyła się była wicepremier Jadwiga Emilewicz. – Pan poseł Kowalski ma ostatnio jakieś wiosenne wzmożenie (…) O wielu sprawach ostatnio mówi: o krajowym planie odbudowy, polityce energetycznej. Jest bardzo aktywny medialnie. Rozumiem, że głód cytowalności, zwłaszcza u młodych polityków, jest bardzo duży i tak sobie tłumaczę tę nadaktywność posła Kowalskiego – powiedziała w programie "Newsroom" WP była wicepremier. - Jesteśmy w szczycie trzeciej fali pandemii, energia wszystkich polityków powinna być dziś skupiona na tym, aby dostarczać Polakom pomoc i pewność, że panujemy nad sytuacją, a nie zajmujemy się sami sobą. Nie wiem z jakich względów niektórym kolegom puszczają nerwy. Dziś zachęcam tych, który mają więcej czasu, a pan Kowalski do nich należy ponieważ przestał pełnić funkcję we władzy wykonawczej, (…) do wolontariatu. To dobre miejsce, w którym politycy, którzy mają trochę więcej wolnego czasu, mogą się realizować – dodała Emilewicz.

