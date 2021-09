Była ministrem w rządzie Tuska. Tak skomentowała jego propozycję

Czy obecność Polski w UE powinna być wpisana do konstytucji? - pytana była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Polski 2050, była minister sportu w rządzie Donalda Tuska Joanna Mucha. Przypomnijmy, szef Platformy Obywatelskiej chce, aby wpisano do konstytucji zapis, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga w Sejmie większości dwóch trzecich. - Jestem za tym, ale zróbmy to wtedy, kiedy PiS już nie będzie rządził. Moja opinia jest taka, że z PiS-em nie należy rozpoczynać żadnej dyskusji konstytucyjnej. Jestem głęboko przekonana, że oni poza tym zapisem będą chcieli przemycić też coś innego, być może stawiając opozycję w jakiejś formie pod jakimś szantażem moralnym - komentowała Mucha. W jej ocenie "rozpoczynanie tego typu dyskusji z PiS-em to coś, co zaszkodzi i Polsce, i opozycji".