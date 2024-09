Dymisja byłej minister PiS. "Natychmiastowo". Reagują po tekście WP

W zawiadomieniu Totalizatora Sportowego do prokuratury, do którego dotarł dziennikarz WP Patryk Michalski, napisano, że Danuta Dmowska-Andrzejuk od kwietnia 2021 r. do listopada 2023 r. zarobiła jako doradczyni 438 615,8 zł (ok. 14 500 zł miesięcznie), choć zaznaczono, że "bazując na danych uzyskanych w trakcie analizy, można przypuszczać, że łącznie nie była obecna w pracy przez 483 dni".