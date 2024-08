Zawiadomienie o "fikcyjnym zatrudnieniu" minister PiS. "Zaspokojenie jej potrzeb finansowych"

"Zgodnie ze wspólnie przyjętymi założeniami, wolą stron było, aby współpraca trwała co najmniej w latach 2022-2025. W dniu 28 kwietnia 2022 r. zawarta zaś została umowa o świadczenie usług reklamowych podczas rozgrywek LOTTO Superliga tenisa w sezonach lat: 2022, 2023, 2024. Wartość brutto umowy wynosi 5 353 000 zł. W ocenie Spółki budzi to poważne wątpliwości co do braku istnienia konfliktu interesów po stronie p. Danuty Dmowskiej Andrzejuk, przy jednoczesnej pełnej wiedzy zarządu Totalizatora Sportowego, co do pełnionych przez tę osobę funkcji" - zaznaczono w piśmie do prokuratury.