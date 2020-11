Była minister sportu dostała pracę w KPRM. Została pełnomocnikiem premiera

Zarządzenie premiera w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu nosi datę 29 października. I ukazało się również w Monitorze Polskim.

Dmowska-Andrzejuk była ministrem sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego od grudnia 2019 r. do października br. Została odwołana w związku z likwidacją resortu sportu i turystyki, jako odrębnego ministerstwa. W nowym gabinecie sport został wcielony do superresortu razem z kulturą, na czele którego stanął wicepremier Piotr Gliński.

Do zadań nowego pełnomocnika należy m.in. opracowanie harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Narodowego Centrum Sportu, a także nadzór nad inwestycją. Dmowska ma uzgadniać swoje działania zarówno z Mateuszem Morawieckim, jak i Piotrem Glińskim. Po utworzeniu NCS ma działać w ramach superresortu wicepremiera. Według deklaracji przedstawicieli rządu, nowa instytucja ma zajmować się sprawami sportu. De facto będzie to instytucja zbliżona do zlikwidowanego ministerstwa sportu.