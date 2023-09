Była już na pasach, w ostatniej chwili się zawahała. Nagranie ze Śląska

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych w Mikołowie w województwie śląskim. Kierowca samochodu z impetem przejechał na pasach, na których znajdowała się dwójka pieszych z rowerami. Gdyby nie reakcja mężczyzny, sytuacja mogłaby się skończyć tragicznie. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze, a niedoszłemu sprawcy wypadku grozi wysoka grzywna. Do incydentu doszło w poniedziałek 11 września na drodze krajowej numer 8. W nagraniu opublikowanym przez Policję ze Śląska widać kobietę i mężczyznę prowadzących rowery na przejściu dla pieszych. Samochód na prawym pasie zatrzymał się, aby przepuścić przechodniów. – W pewnym momencie mężczyzna krzyczy do kobiety, by ostrzec ją przed jadącym lewym pasem oplem. Piesza w ostatniej chwili cofa się, unikając potrącenia – piszą funkcjonariusze policji w komunikacie. Policjanci nawołują do zachowania szczególnej ostrożności w rejonie oznakowanych przejść. Za popełnione wykroczenie kierowcy opla grozi wysoka grzywna.