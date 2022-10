Był tam niemal cały PiS. "Zmienia się światopogląd"

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, wzięła udział w zlocie skrajnej prawicy w Madrycie. W jego trakcie padały mocne oskarżenia pod adresem Unii Europejskiej. Nie zabrakło ich także z ust polskiego premiera, który wskazywał, że jego zdaniem, "biurokraci" chcą stworzenia "transnarodowej bestii". O uczestnictwo w tym kongresie Mateusza Morawieckiego - w programie "Tłit" Wirtualnej Polski - pytany był minister Waldemar Buda. - To jest nie do przecenienia wydarzenie. Pokazuje to, że inne myślenie, niż w Brukseli, pojawia się w całej Europie. Mamy Włochy, Hiszpanię. Zmienia się światopogląd europejski. Wygrywa myślenie racjonalne, patriotyczne, prawicowe. Jestem zbudowany tym wydarzeniami. Ogromne wydarzenie. Jeszcze kilka lat temu nie można było mówić o sprawach, które się tam pojawiały. Salon nie pozwalał - mówił Buda.

