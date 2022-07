Był szefem KOD-u, wyjechał z partnerem na Sycylię. "Swoje zrobiłem, czas na normalne życie"

- Sycylia jest konserwatywna, ale otwarta – mówi Szumełda. - Do niedawna rządził tu prezydent Rosario Crocetta, otwarty gej. Działają tu organizacje LGBT+, które korzystają ze wsparcia lokalnych i centralnych władz. We Włoszech pary jednopłciowe, poza prawem do adopcji, mają te same prawa co małżeństwa heteroseksualne. Wielu księży katolickich decyduje się błogosławić związki dwóch panów lub dwóch pań. Taki jest obraz dzisiejszych katolickich Włoch, jakże różny od polskiego.