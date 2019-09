Bydgoszcz. Biskup Jan Tyrawa: zakaz ruchu przy farze narusza wolność Kościoła

Po rewitalizacji Starego Rynku władze Bydgoszczy, po konsultacjach z mieszkańcami, zakazały ruchu samochodowego w przyległych uliczkach. To rozwiązanie nie podoba się biskupowi Janowi Tyrawie. Powód? W ten sposób uniemożliwiono bowiem dojazd do katedry i kurii biskupiej.

Biskup Jan Tyrawa napisał w tej sprawie list do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Pisze w nim m.in., że "ze zdumieniem i pewnym niedowierzaniem Duszpasterstwo parafii katedralnej w Bydgoszczy i Kuria diecezji bydgoskiej" odebrało decyzję o zakazie ruchu samochodowego w rejonie katedry, kurii i jego rezydencji.

"Oznacza to bardzo poważne utrudnienia uczestnictwa w liturgii niedzielnej Eucharystii (zwłaszcza dla tych, którzy pochodzą spoza parafii), chrztu św., małżeństwa, Mszy św. pogrzebowej, w liturgii podczas uroczystości religijno-patriotycznych - 3 maja, 17 września, 11 listopada (przyjazd wojska, policji, straży miejskiej - przywożą swoje sztandary). Dla katedry bydgoskiej wyznaczono dwa miejsca dla postoju samochodu na ul. Farnej" - czytamy w liście biskupa zamieszczonym na stronie bydgoskiej diecezji.

Biskup martwi się, że do świątyni nie będą mogli dotrzeć niepełnosprawni. Zastanawia się także, jak do kurii będą się teraz dostawali jej pracownicy i interesanci, jak będą realizowane dostawy, np. poczty, materiałów duszpasterskich, zaopatrzenia. Obawia się także, że brak możliwości dojazdu samochodem do kurii uniemożliwi remonty czy prace konserwatorskie.