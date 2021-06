Kaczyński założył dwa różne buty? Burza w sieci

Niektórzy sugerują, popierając to kadrami ze zjazdu, że Kaczyński przybył w dwóch różnych butach. Jednak na innych zdjęciach wykonanych tego samego dnia widać, że oba buty prezesa PiS są takie same. Bez względu na to jak było naprawdę, od wczoraj obuwie prezesa PiS skomentowało już wielu polityków.