Partia Republikańska. Kamil Bortniczuk: Jarosław Gowin dla elektoratu PiS to zdrajca

- On nie dotrwa w Zjednoczonej Prawicy do końca tej kadencji. Wynik wyborczy z ostatnich wyborów, czyli tam jakieś 15 tys. głosów z ostatniego miejsca dla wicepremiera i szefa partii, pozwala mu wyciągnąć wnioski, że w następnych wyborach, po tym wszystkim, co dokonał - szczególne w ostatnim roku i że jest dzisiaj uosobieniem zdrady, również dla elektoratu PiS - ze Zjednoczonej Prawicy nie weźmie mandatu - mówił Bortniczuk.