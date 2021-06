Adam Bielan ogłosił powstanie Partii Republikańskiej. Wsparł go Jarosław Kaczyński

Kaczyński zaznaczył, że "dziś republikanizm praktyczny to jedność, jedność obozu Zjednoczonej Prawicy". - Tylko ZP może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie takiej, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli - dodał polityk, zwracając uwagę, że wszyscy Polacy muszą być równi wobec prawa. - Równość praw obywatelskich, równość w innych dziedzinach, to jest dzisiaj fundament mocno w obecnej Polsce naruszany przez różne strony i instytucje. To, czego chcemy, to jest przywrócenie równości, działania prawa - wyjaśnił.