Spór w Porozumieniu. Rozłamowcy "zawiesili" Gowina w prawach członka

W opinii prof. Ryszarda Piotrowskiego, do której dotarła WP, czytamy: "Trzyletnie kadencje władz partii, liczone od dnia wyborów, kończą się z chwilą wyboru nowych władz, ale wybór ten musi zostać wykonany z poszanowaniem statutowego określenia długości kadencji. W przeciwnym razie przepis dotyczący długości kadencji byłby pozbawiony praktycznego znaczenia, co oznaczałoby że prezes partii decyduje o tym, jak długo będzie sprawował swój urząd niezależnie od wymagań statutowych.(...) Statut partii Porozumienie Jarosława Gowina przywiązuje wagę do zasady kadencyjności władz partii stanowiąc, że "kadencja wszystkich władz Partii trwa trzy lata". Tym samym wobec niewprowadzenia w statucie zasady prorogacji w sposób wyraźny, a nie dorozumiany, jeśli wybór nowych władz nie nastąpi w porę, to władze, których kadencja upłynęła, nie mogą działać - napisał konstytucjonalista.