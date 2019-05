Busko-Zdrój: zarzuty dla radnego, który zaatakował nożem policjanta

33-letni radny, który zaatakował w sobotę nożem policjanta w Busku-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji i czynnej napaści na niego

- 33-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy jest to zarzut z usiłowaniem zabójstwa funkcjonariusza policji, dokonania czynnej napaści na tego funkcjonariusza, wywierania wpływu na czynności służbowe oraz spowodowania u niego obrażeń ciała. Drugi zarzut związany jest ze znieważeniem innego funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem czynności służbowych - poinformował tvn24.pl rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz.

Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.

Awantura przed sklepem w Busku-Zdroju

Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:30 przy ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju. – Otrzymaliśmy informację, że ktoś grozi nożem klientce w sklepie. Wysłani na miejsce policjanci zauważyli na ulicy mężczyznę, który odpowiadał rysopisem człowiekowi ze zgłoszenia. Gdy podjęli interwencję, ze sklepu wyszedł drugi mężczyzna i rzucił się na funkcjonariusza. Dwukrotnie dźgnął go nożem w plecy - relacjonował WP przebieg zdarzenia asp. Tomasz Piwowarski z policji w Busku Zdroju.