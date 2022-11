Burzliwe posiedzenie komisji obrony. "Histeryczny lęk"

Posiedzenie odroczone do czwartku

Z kolei wiceprzewodniczący komisji Piotr Kaleta (PiS) przyznał, że temat jest bardzo ważny i nie powinien być w środę debatowany, tylko na przykład na specjalnie zwołanym w tym celu posiedzeniu komisji. - Wydaje mi się, że aby uzyskać pełną informację na ten temat (...), to wywoła to skutek odroczenia tego posiedzenia, żeby taka informacja do nas dotarła - zaznaczył.