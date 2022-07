Burze z gradem prawie w całej Polsce. IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem

W nocy jeszcze na wschodzie możliwe są zanikające burze. W tych burzach lokalnie może spaść do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach dochodzić będzie do 80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 12 stopni. Nad morzem termometry mogą wskazać do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.