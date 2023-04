Burze w Polsce. Łowcy ostrzegają: Silny wiatr i grad

- Burzom, które wystąpią będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu (miejscami do 20 mm) oraz niewykluczone opady drobnego gradu z reguły nie przekraczające średnicy 2 cm. Do tego wystąpić mogą porywy wiatru do 70 km/h - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie lowcyburz.pl.