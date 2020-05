Burze nad Polską. Sprawdź, gdzie w tym momencie jest burza

Gdzie jest burza?

Od poniedziałku 11 maja załamanie pogody

Pogoda na maj – anomalie pogodowe

Środkowa Europa wkrótce znajdzie się w masie pochodzenia arktycznego, morskiego, która napływa z Grenlandii. Oznacza to, że do połowy maja mogą występować poranne przymrozki. Na upały poczekamy raczej do czerwca. Nic nie wskazuje na to, by miały szybciej nadejść.