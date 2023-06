Burze i opady w wielu regionach Polski. Mokry koniec tygodnia

- Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum, do 25 stopni na Podlasiu. W dolinach górskich od 15 do 17, a nad morzem do 19 stopni. Wiatr słaby, zmienny, tylko w czasie burz silniejszy, osiągający lokalnie do 70 km/h - dodaje ekspertka.