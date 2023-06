Prognoza na 16 dni. Nawet 34 stopnie. Pojawią się też burze

Pogoda na 16 dni. Idzie ocieplenie

Jak informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozy opracowane na podstawie map średnioterminowych WRF-GFS wskazują, że aura ze stabilną temperaturą, oscylującą w granicach 18-25 stopni, utrzyma się co najmniej do weekendu. Niemal w całej Polsce lokalnie będą występować także opady deszczu - w większości przypadków będą one miały jednak charakter śladowy. Wyjątkiem będzie północ kraju, gdzie w wielu regionach pojawią się wyczekiwane - zwłaszcza przez leśników i rolników - opady.