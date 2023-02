Burza ws. Kaczyńskiego "pseudoaferką"? "Próbuje ratować prezesa"

Polityczna burza wybuchła po pojawieniu się w sieci nagrania z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS, tuż po przemówieniu Joe Bidena w Warszawie, miał rzucić do osób mu towarzyszących słowa "nic nie powiedział". Rzekomych krytycznych słów pod adresem amerykańskiego prezydenta usiłował bronić były rzecznik PiS, nazywając sytuację "pseudoaferką" i mówieniem "żartem" szefa Prawa i Sprawiedliwości. - Fogiel próbuje ratować prezesa Kaczyńskiego, który powiedział to, co myśli - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek.