Burza wokół zarobków w NBP. Adam Bielan przyznaje: to bulwersujące

Przyznał, że gdyby wymieniane przez media pensje były prawdziwe, to owszem, "byłyby bulwersujące", na razie jednak - jak podkreślił - są to informacje medialne.

"Porażające" zarobki

We wtorek Kukiz'15 złożyło do prokuratury zawiadomienie o "możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności" przez prezesa NBP Adama Glapińskiego w związku z "nieproporcjonalnie wysokim wynagrodzeniem".

- To porażające zarobki. Oczekuję, że prezes NBP zmieni styl zarządzania bankiem, że wróci normalność, bo to, co się dzieje, jest nienormalne. Dyrektorki i asystentki zarabiają prawie tyle, co kanclerz Niemiec - komentował wcześniej szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit".