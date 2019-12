Burza wokół ustawy o sądach. Stanisław Karczewski komentuje nocne prace

Burza wokół ustawy PiS ws. sądów. - Najważniejszy jest cel - skomentował Stanisław Karczewski, pytany o wprowadzanie ustawy ws. sądów. Stwierdził, że PiS nie może doprowadzić do anarchii.

- Założenie i cel ustawy o sędziach są oczywiste i się z nimi zgadzam. Być może w Senacie trzeba będzie wprowadzić jakieś poprawki - mówił w RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Stwierdził, że nie ma poczucia porażki, ale że PiS ma jeszcze więcej do zrobienia.

- Nie możemy doprowadzić, jako partia, która wygrała wybory i odpowiada za to, co dzieje się w Polsce, do chaosu, anarchii, nie możemy wysadzić w powietrze wymiaru sprawiedliwości - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem.