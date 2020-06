WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pis + 2 wybory prezydenckielewica 1 godzinę temu Burza wokół słów Czarnka o LGBT. Lewica zapowiada wniosek do komisji etyki Ostatnia wypowiedź Przemysława Czarnka wywołała w Polsce burzliwą dyskusję. Polityk PiS, mówiąc o środowisku LGBT stwierdził, że "ci ludzie... Rozwiń a na przykład dzisiaj politycy PiS … Rozwiń Transkrypcja: a na przykład dzisiaj politycy PiS to kluczowi politycy pis-u odcinają się od słów pana Przemysława czarnka na przykład Adam Bielan rzecznik kampanii Andrzeja Dudy mówi w to że nie podpisuję się pod słowami nie posła czarnka atakowanie ludzi przez polityków nie jest dobre prawa człowieka są ważne Michał Dworczyk minister w KPRM mówi niefortunna Wypowiedź powinna mieć miejsca nie powinna spowodować ale nie powinna spowodować usunięcia czarnka spis natomiast absolutnie jest pewne że takie słowa nie powinny paść a Pana zdaniem jak traktuje w ogóle czy to jest szczery Odcięcie się od tego czy my my dla lewicy nie dajemy żadnej wiary w to że politycy pis-u strzeże się od tego odcinają do tego dzisiaj złożymy wnioski do etyki o ukaranie czarnka a powiem więcej przyzwoity honorowy poseł po prostu złożył mandat bo opowiadanie o innych ludziach że nie są warci bycia ludźmi albo nie są ludźmi skandaliczne to się w trzeciej RP nie wydarzyło nikt takiego języka nie udawał nie używał a powiem panu więcej Ja nie wierzę za te panu bielanowicz wie pan Dlaczego Dlatego że słuchałem wystąpienia prezydenta w Brzegu w sobotę na Opolszczyźnie i tam prezydent potępiał co to że jedna z dziennikarek stacji telewizyjnych odcięła się od posła żalka który też porównywał właśnie ludzi takich lgbt do pod społeczeństwa mówiąc że to jest ideologia że ci ludzie nie rozumieją To ja przypominam to wszystkie śmierci samobójstwa młodych chłopaków dziewczyn które po prostu dlatego że nikt ich nie szanował tak kończyły a propos posła żalka on pani przewodniczący Pan powiedział w radiowej Trójce że przekaże książkę idiota Dostojewskiego tam jest taki cytaty godność uczy godności u człowieka tylko serce w jaki sposób Pan przekażę panu że Alkowi pocztą czy osobiście bo zastanawiam się czy pan w ogóle rękę poda panu że Olkowi ale to nie chodziło bo ja podam mu książkę Myślę że tytuł sam z siebie jest najlepiej obrazującym postarzarka aby przemysłowi Czarkowi taka książka by się należała Myślę że wszystkie osoby które nie rozumieją że w wartością henny człowieczeństwa jest poszanowanie godności drugiego człowieka że życie powinno dawać tam szansę że ludzie mogą mieć różne wyzwania różne światopogląd inną orientację seksualną powoduje że przez to powstają takie reżimy jak faszystowski przez to w powstaje a kończy się to często wojnami Jeżeli nie takimi Europejską światowymi to kończy się wewnętrznymi konfliktami dlatego Polsce nigdy nie życzę uważam że właśnie takie osoby jak pan czarny czy po prostu do uczyć ponieważ nie przeczytali może nie słyszeli A może tak naprawdę pogodzili ktoś mi powinien powiedzieć słuchajcie to jest Droga która nie wypada polskiemu pamiętasz