Burza wokół podwyżki Glapińskiego. "To oburzające"

Zarząd NBP przyjął uchwałę, która zwiększa premię będącą dodatkiem do pensji prezesa Adama Glapińskiego o 30 proc. Z szacunków money.pl wynika, że wynagrodzenie szefa banku centralnego może wzrosnąć w ciągu roku o 191 tys. zł. Dzieje się to w czasie, gdy przesłuchania zaczyna komisja mająca doprowadzić go przed Trybunał Stanu. - Dla mnie oburzający jest fakt udzielenia takiej podwyżki prezesowi Glapińskiemu, w szczególności w sytuacji, gdy procedowany jest wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej za działania w NBP (…). Nie jest to ani najlepszy gołąb wśród gołębi, ani najlepszy jastrząb wśród jastrzębi - mówił w czwartek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paweł Śliz (Polska 2050-Trzecia Droga), parafrazując słynną wypowiedź Glapińskiego. Poseł ocenił, że udzielanie Glapińskiemu podwyżki "jest niestosowne i nie powinno się zdarzyć".