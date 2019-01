Burza wokół "Ławek Niepodległości". Jest reakcja MON

MON zabrało głos ws. "Ławek Niepodległości". Kontrowersje wzbudził m.in. koszt ich realizacji. Resort podaje, że dotacja na budowę jednej z nich wyniosła "nie więcej niż 30 tys. zł". Wcześniej media podawały, że było to nawet 80 tys. zł.

Co na to MON? W informacji przekazanej PAP przez Centrum Operacyjne podaje, że "dotacje na budowę wraz z gotowym projektem multimedialnej ławki otrzymało 121 samorządów". Wyniosło "do 80 proc. kosztów budowy ławki, ale nie więcej niż 30 tys. zł".