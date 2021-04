Burza wokół Krystyny Pawłowicz. Andrzej Duda posłucha Barbary Nowackiej?

Nie milkną echa zachowania Krystyny Pawłowicz, która opublikowała w mediach społecznościowych wpis poświęcony sytuacji w jednej z podwarszawskich szkół, gdzie dyrekcja podjęła uchwałę w sprawie transpłciowego dziecka. Była posłanka PiS w swoim tweecie ujawniła szczegóły, pozwalające na ustalenie tożsamości dziecka. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka w programie WP "Newsroom" zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten wyciągnął wobec sędzi Trybunału Konstytucyjnego odpowiednie konsekwencje. - Oczekuję, że pan Duda, który ją powołał do TK, zawnioskuje o ukaranie jej dyscyplinarne za ujawnienie danych osobowych 10-letniego dziecka - powiedziała Nowacka. Posłanka dodała, że fakt, iż Pawłowicz usunęła swój wpis, nie zamyka sprawy - Rodzice dziecka i to 10-letnie dziecko zostało narażone na publiczny lincz - podkreśliła. Barbara Nowacka wskazała również, że Pawłowicz nie zdobyła się na przeprosiny za swoje zachowanie. - Czy słyszał Pan takie magiczne słowo przepraszam z jej ust? ja nie słyszałam - zaznaczyła. - Pawłowicz nie widzi swojego niewłaściwego zachowania - dodała posłanka KO.

