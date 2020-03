WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sejm + 2 borys budkatłit oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Burza wokół kontrowersyjnego pomysłu PiS. Borys Budka wskazuje na poważną wadę Dlaczego głosowanie zdalne nie jest w polskim Sejmie możliwe? - Bo mamy polski regulamin, polski Sejm, polską konstytucję, na Boga - uniósł... Rozwiń Parlamencie Europejskim to polityc … Rozwiń Transkrypcja: Parlamencie Europejskim to politycy platformy między innymi pracowali głosowali zdanie więc dlaczego nie wstawimy Polski regulamin polski Sejm polską konstytucję na Panie redaktorze jeżeli pis-owi jest to potrzebne to powołują się na Konstytucję niemiecką jeżeli jest to potrzebne powołują się na przepisy Parlamentu Europejskiego w Polsce bardzo proste rozwiązanie nie można w sposób wirtualny zdalny głosować dopóki tego nie będzie męczące pan nie musi przechowywać bo ja w tym studiu Rozmawiałem z marszałkiem zgorzeleckim z psl-u z szefem kampanii Andrzeja Dudy panem Adamem Bielany mi również tych rozmowach podkreślam że zmiana regulaminu Sejmu powinno odbywać się zgodnie z regulaminem tylko ja od działalność pytam bo tutaj politycy polskiego stronnictwa ludowego i pis-u twierdzą że okej dobra zdają sobie sprawę z tego że być może ten regulamin będzie napinany ale dzisiaj z do życie parlamentarzystów pracowników sejmu i dziennikarzy jest jest najważniejsze więc dlatego parli do tego żeby ten regulamin zmienić zdanie a potem za trzy tygodnie za trzy miesiące kiedy pis-owi zabraknie pieniędzy z zakładu ubezpieczeń społecznych Urzędy Skarbowe upomniał się o zwrócenie pomocy dlatego że prawo legalne Panie redaktorze znaczy są granice hipokryzji i są granice populizmu Jeżeli ktoś mówi przymknij moczy na Konstytucję na zasady regulaminowe znaczy Top tens szybki wsadzić do domu raz jeszcze podkreślam w nocy spotykał się senat Stanów Zjednoczonych wczoraj się bundestak wszędzie można to zorganizować tak by było bezpieczne i stracił 2 tygodnie czasu na to by dobrze przygotować ten nawet politycy solidarnej nie to nie to nie tylko PSL i PiS