Wideo Najnowsze robert biedroń + 2 kamil zaradkiewicztłit oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Burza wokół Kamila Zaradkiewicza. "To może jest nauczka dla polskiej prawicy" - Plotki na temat pana Zaradkiewicza w środowisku prawniczym są od dawna. To nie jest żadna nowość - mówił w programie "Tłit" Robert Biedroń,... Rozwiń skoro mówimy już o różnych odmiana … Rozwiń Transkrypcja: skoro mówimy już o różnych odmianach polityki podoba się panu jak się znienawidzone mu sędziemu zaradkiewicz ovi nagle wyciąga jego przeszłość orientację seksualną generalnie Cel uświęca środki i każdego można zniszczyć plotki na temat pana zaradkiewicza w środowisku prawniczym są od dawna więc to nie jest żadna nowość Ale oczywiście ja jestem przeciwnikiem nowych aut Sing uważam że to nie jest najlepsza metoda chyba że ktoś stosuje retorykę homofobiczna ktoś robi nagonkę to specjalnie gdzieś podsyca te emocje no to wtedy mamy moralne prawo żeby to robić uważam że dzisiaj nie w sytuacji w której środowisko osób lgbt nie tylko za rządów pis-u ale i wcześniej miałoby takie taką przestrzeń do bycia sobą wolnej ekspresji swojej tożsamości i tak dalej To jest sprawa bardzo kontrowersyjna budząca bardzo wiele emocji i wydaje mi się że tutaj trzeba być szczególnie delikatny Jeden z kandydatów który nazywa się jedyny prawicowym kandydatem mówi O bosaku napisał wczoraj że prawdziwy konserwatywne prezydenty nie poparł by tak jej kandydaturę na tym czasie tymczas Mateo pierwszego prezesa sądu najwyższego powołuje go właśnie Andrzej Duda panu się podoba ta nominacja nie nie podoba mi się ta nominacja nie na jakieś jakąś przeszłość osobistą i prywatną tego pana bo to jest jego prywatna sprawa mówię jeszcze raz tak długo jak nie jest Nie ma tutaj homofobii nie ma jakieś nagonki to jest to prywat tego człowieka czyli rozumiem że jako jeśli to jest prywatna sprawa to pan jako kandydat stanie w jego obronie i powiedz stop Nie mów mi takich rzeczy nie wyciągaj My takich rzeczy bo to są właśnie prywatne rzeczy Wie pan co Ale ja mam tą Polską prawicą bo to jest hipokryzja jej kiedy trzeba robić na dom cena osoby lgbt kiedy trzeba tworzyć strefy wolne od lgbt kiedy trzeba obrażać poniżać i sztućce Tom Piersi żeby to robić ale kiedy No ale to masz szansę pan teraz właśnie dać dobry przyroda w tych pan słyszał ale kiedy kiedy to dotyka kogoś z ich środowiska pani go nie nie nie nie tutaj to już Stań w obronie wszyscy ponad podziałami to ja apeluję zawsze Bądźmy przyzwoici zawsze Stoimy stoimy ponad podziałami tak jak powiedziałem uważam że tego typu życia prywatnego jeżeli ta osoba nie uczestniczyła w żadnej nagonce że nie nie nie nie prowadziła jakiś retoryki homofobiczne jest po prostu nie fair ja mielibyśmy taki moralne prawo gdyby to tak się działo a jeżeli tak się nie dzieje to nie mamy tego moralnego prawa i nie nie można takich rzeczy robić ale rozumiem też tych którzy są wściekli na polską prawicę która przez lata wykorzystywała tego typu argumenty do nagonki na osobę lgbt Przecież trzeba pamiętać że to oni pies zrobili to piekło w którym dzisiaj żyje dla mniejszości ale także dla kobiet dla tych którzy mają inne poglądy polityczne i wielu innych grup więc i to jest wszystko w jednym w sosie homofobii mizogin z mopsem odpowi to może jest na łóżka też dla polskiej prawicy żeby nie powiem że nie powinna używać tego typu retoryki i tego typu argumentów