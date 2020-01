Burza wokół Benedykta XVI. Czy papież-emeryt naprawdę jest autorem książki?

Książka emerytowanego papieża jeszcze się nie ukazała, a już wywołała trzęsienie ziemi w Watykanie. Pojawiły się nawet wątpliwości, czy Joseph Ratzinger rzeczywiście jest autorem nowej publikacji nt. celibatu księży.

Według dziennikarki Evy Fernandez z radia COPE, należącego do konferencji hiszpańskiego episkopatu, jedynym autorem książki jest gwinejski kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wymieniony na okładce jako współautor. Fernandez dodała, że Benedykt jedynie podzielił się z nim tekstem na temat kapłaństwa, nad którym pracował - ale nie dał mu pozwolenia na publikację.

Francuski "La Croix" donosi natomiast, że w poniedziałek wieczorem doszło do "żywej wymiany zdań" między ludźmi reprezentującymi obu papieży. Strona Franciszka miała jasno wyrazić opinię, że książka, w której Benedykt i Sarah wzywają do zachowania celibatu księży, może doprowadzić do sytuacji, w której nauczanie Benedykta znajdzie się w sprzeczności z papieżem Franciszkiem.