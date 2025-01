Burza w krakowskim PiS. Tak mówią o Barbarze Nowak

Ryszard Terlecki ogłosił kandydaturę Barbary Nowak w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. To, jak donosi Onet, wywołało podziały w krakowskim PiS. Część działaczy partii mówi, że "to dramat", bo elektorat ma dość byłej małopolskiej kurator oświaty.