Burza słoneczna. Czy uderzy w Ziemię 2 maja? Możemy odczuć jej skutki

Plamy na Słońcu

Pogoda się zmienia. To więcej niż pewne. Wyjaśnienie zjawiska prosto z IMGW

Burza słoneczna i jej skutki

Skutki burzy słonecznej nie powinny być specjalnie odczuwalne dla ludzi. Naukowcy są zgodni co do tego, że wystarczająco silna burza magnetyczna mogłaby być opłakana w skutkach. NASA wskazuje, że same burze słoneczne mogą trwać nawet do kilku godzin, choć konsekwencje m.in. dla ziemskiego magnetyzmu mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni.