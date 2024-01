Burza po wpisie posłanki PiS. "Będzie coraz głupiej"

Micheil Saakaszwili to natomiast były prezydent Gruzji, przez lata ścigany przez rząd Gruzińskiego Marzenia m.in. za przekroczenie uprawnień. Został zatrzymany w 2021 roku po powrocie do kraju. Saakaszwili rozpoczął protest głodowy, jego stan zdrowia znacząco się pogorszył. Organizacje praw człowieka i sojusznicy polityka apelują o pozwolenie na wywiezienie go na leczenie do innego kraju. Tbilisi jednak nie chce się na to zgodzić.