Zamęt po wpisie Krystyny Pawłowicz przed meczem Polaków. Włodzimierz Czarzasty: bezsensowna wypowiedź

Krystyna Pawłowicz zabrała głos przed kolejnym meczem Polaków w fazie grupowej Euro 2020. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego przypomniała naszym najbliższym rywalom... potop szwedzki (najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w latach 1655-1660). "Szwedzi! Przed meczem zwróćcie Polsce zrabowany i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie" - napisała Pawłowicz. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)? - Te wypowiedzi są po prostu bezsensowne. Po pierwsze - są nieskuteczne, po drugie - budują wyobrażenie PiS, że bez przerwy walczy o dobra narodowe i dobro narodowe - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ja zawsze w takich sytuacjach mówię: od czterech lat walczycie o to, żeby Niemcy dali nam odszkodowania za II wojnę światową. Ta walka zwykle wzmaga się na trzy miesiące przed wyborami, po wyborach zawsze upada - kontynuował. - W tej chwili pani Pawłowicz dołączyła do tego Szwecję. Ja bym dołączył do tego również Rosję. Tam też jest dużo naszych rzeczy, które nam zabrano po wojnie, a szczególnie jeden element - wrak samolotu, który według pani Pawłowicz i pana Kaczyńskiego powinien wrócić miesiąc po tym, jak PiS pięć lat temu przejął władzę w Polsce - zwrócił uwagę Czarzasty. - Miałbym radę: zajmijcie się swoją robotą, bądźcie sędziami, członkami TK - nie politykami, bo jedno z drugim nie powinno mieć nic wspólnego - podsumował.