Reakcja na słowa Ziobry. Robert Biedroń: w procesie adopcyjnym nie ma wykluczenia osób LGBT

Związki partnerskie i ani milimetr dalej? - Jak równość, to równość. Ludzie mają prawo do miłości, a bezpieczeństwo dzieci jest niezwykle ważne - mówił w programie "Tłit" Robert Biedroń. Zaznaczył, że dziś prawo w naszym kraju pozwala osobom nieheteroseksualnym adoptować dzieci. - Prawo nie zabrania wychowywania dzieci przez osoby homoseksualne. Nie ma usankcjonowania związków partnerskich i małżeństw osób tej samej płci. Jeśli to zrobimy, wtedy oficjalnie te pary będą respektowane przez prawo. Dzisiaj w procesie adopcyjnym nie ma jednak wykluczenia osób LGBT - wyjaśniał. Przekonuje, że to właśnie dlatego Zbigniew Ziobro zaproponował projekt ustawy, który by to zmienił. Skomentował także słowa Witolda Waszczykowskiego o ataku z nożem na osoby LGBT.

