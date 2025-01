Burza po słowach Dudka o Nawrockim. Mamy reakcję IPN. "Obowiązują zdrowe zasady"

Wskazał również, że Nawrocki "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników (…) nie był zdolny". - Nawrocki jest zupełnie innym politykiem niż Duda, zdecydowanie groźniejszym. Z punktu widzenia wszystkich ludzi o poglądach lewicowych i liberalnych, to jest śmiertelne zagrożenie - stwierdził prof. Dudek.

Podhorski nazwał Nawrockiego "intrygantem", "człowiekiem zdolnym do wszystkiego", "typem osiedlowego cwaniaczka". Zarzucał mu też rzekomy mobbing. - To osoba, która za wszelką cenę i wszelkimi środkami dąży do realizacji prywatnych celów. Człowiek fałszywy, skupiony tylko na sobie, z bardzo dużym ego, łatwy do wyprowadzenia z równowagi - mówił rozmówca WP.