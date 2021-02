Burza po słowach Andrzeja Zybertowicza. Bartosz Arłukowicz: niewiarygodne

Doradca Andrzeja Dudy, Andrzej Zybertowicz stwierdził, że kobiety nie są wyłącznymi właścicielkami własnej macicy, kiedy zajdą w ciążę. - To są jakieś niewiarygodne słowa, które padają w sferze publicznej. To są słowa ludzi albo głęboko cynicznych, albo głęboko pozbawionych wiedzy - komentował były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit". - Wypowiadanie takich zdań o kobietach pokazuje mentalność ludzi, którzy dziś są u władzy. Pokazuje mentalność męskiego szowinizmu, który wypełnia tych ludzi - kontynuował. - My chcemy Polski, w której kobieta ma prawo podejmować decyzje - podsumował Arłukowicz.

