Burza po słowach Andrzeja Dudy o prokuratorach. Komentarz Radosława Fogla

Andrzej Duda, odnosząc się do kwestii przenoszenia prokuratorów do innych miast, stwierdził, że "zawód prawniczy można sobie zmienić". Za te słowa szybko spadła na niego fala krytyki. - Pan prezydent jest prawnikiem, więc myślę, że lepiej zna sytuację i jego słowa mają większą wagę. Co do zgodności z faktami, to myślę, że słowa pana prezydenta są prawdziwe - komentował zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". - Trzeba tylko dodać, że rzeczywiście zawód prokuratora jest specyficznym zawodem prawniczym. Tak, jak specyficznym pod innym względem jest zawód sędziego czy adwokata. O ile zawód adwokata to zupełnie wolny zawód, pominąwszy kwestię obrony z urzędu, o tyle prokurator pracuje w środowisku bardziej hierarchicznym, bardziej podległym przełożonym. Jest funkcjonariuszem państwa, ma służyć obywatelom, stąd sytuacja jego jest nieco inna i pozostaje do większej dyspozycji swoich przełożonych niż np. sędzia czy adwokat - wskazał Fogiel.

