Burza po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego ws. respiratorów. Zdecydowana reakcja Cezarego Tomczyka

Były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński skomentował oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego na temat kupna respiratorów od handlarza bronią. Prezes PiS stwierdził w nim, że za zakupem stał brak jakichkolwiek zastrzeżeń do tej transakcji ze strony służb specjalnych. W ocenie Cieszyńskiego "sprawa jest zamknięta". Co na to szef klubu KO Cezary Tomczyk? - Słowa pana ministra Cieszyńskiego pokazują w Polsce absolutną patologię. Otóż wyroku nie wydaje niezawisły sąd, oskarżonego nie oskarża prokurator, nie broni adwokat - wszystko załatwia się oświadczeniem Jarosława Kaczyńskiego. No, ale - na Boga - nie żyjemy jeszcze w dyktaturze, jeszcze do Białorusi kawałek mamy - komentował w programie "Tłit". - 70 mln zł rozpłynęło się w powietrzu i co? Nikt za to nie odpowie? - pytał Tomczyk. I zadeklarował: "Jeśli będziemy współrządzili, mogę obiecać, że w ciągu 30 dni powstanie komisja śledcza, która wyjaśni wszystko, co działo się w epidemii - nie tylko w zakresie zakupów respiratorów, masek, testów, ale też szczepionek i polskiej gospodarki, która często świadomie jest niszczona przez ten rząd".

