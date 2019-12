WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybuch + 2 szczyrkantoni byrdy oprac. Magdalena Nałęcz 2 godziny temu Burmistrz Szczyrku o pogrzebie. "Wysyłam delikatne sygnały do rodziny" - To, co się stało, przeżyjemy dopiero przy pogrzebie - powiedział w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem burmistrz Szczyrku Antoni... Rozwiń W mieście G-shock chyba Ja myślę ż … Rozwiń Transkrypcja: W mieście G-shock chyba Ja myślę że przede wszystkim szok który Czym się objawia Smutek I każdy tak trochę Nie do końca jest logiczny bo to ciężko pozbierać słowa Ja też nieraz już nie dokończ Wiem jak te słowa dobierać do tego co się stało Aczkolwiek Uważam że To co się Przeżyjemy Tak naprawdę dopiero przy pogrzebie Wszystko naocznie zobaczyć O czym mówimy bo na razie Nie ma domu sok zgliszcza Jest 8 ohm Namacalnie gdzieś tego nie Niewiele osób to widziało Ciągle teraz zabezpieczony Dotrze to dopiero do nas do 3 v I wtedy Skala Tego dramat Będzie według mnie dla nas Jeśli mowa pogrzebowa Czy coś Wiadomo Ja tutaj bardzo delikatne sygnały wysyłam tam do znajomych rodziny Żeby Chcąc pomóc Nie szkodzi nie wchodzić z butami w życie tej rodziny Chwytak I Jeśli będzie tutaj Spotkanie czy to my jesteśmy otwarci Na temat wszystkiego co się teraz dzieje Czy możemy po Co potrzebują Oczywiście Psychologowie to Było uruchomią Mogą korzystać Zaintereso No i chciałbym ewentualnie o pogrzebie porozmawiać Jaka skala na kim to ma Jak zorganizować Miasto To w Bo wielu do mnie dzwoń Przecież to była rodzina sportowa w mająca wielu znajomych Wspólnie jeździli startowali konkurowali niejednokrotnie Mający wielu znajomych którzy też na pewno będą Pogrzeb No i trzeba się na to wszystko dobrze Aczkolwiek Powtórz I ciągle na każdym To jest decyzja X1 i do nikogo innego na nie Jaka ma być forma tego Kto inny Rozumiem że jesteście otwarcie na to Bo Podniosła ceremonia i żeby No bo miała tak Status Jak najbardziej chcielibyśmy żeby godnie podziękować w tym mieszka Naszym mieszkańców zaangażowany w życie tego miał I taką formę przyjmiemy Jeśli będzie tak Jeśli będzie tak Chęć Bo uważam że To możemy jeszcze oddać w tym możemy Podział Jeśli chodzi o datę Myślę że to wszystko trzeba pytać tych którzy teraz prowadzą oględziny do chodzenia Tak myślimy ale Tak mówię to nie od nas Bo to zależy ale raczej co się nastawia Chyba końcówka Chyba końcówka przyszłego tygodnia jeśli jeśli w Prawda To jeszcze się zapytam o tą osobę czy ją Czy miasto Planuj Zbiórka Jakiejś jakąś pomoc przy bardzo dużo jest zapytań i chęć niesienia Z góry wszystkim dziękuję od słów podczas wszystkich tych instytucji ludzi prywat Insygnia z partnerskich z Polski Tak chcemy dzisiaj jeszcze stworzyć specjalne konto na którym będzie można wpłacać To pieniądze które będą służyć i pomocy tej rodzi I też jeszcze ewentualnie sąsiadów bo nie wiemy czy ubezpieczenia wszystkim po wypłat Należne środki finansowe Wszystko co będzie potrzeba chcielibyśmy te żeby można było tym zabezpieczyć ewentualnie miasto Twoje tam by zrobić co do niego jak najbardziej należy No i no i zobaczymy po prostu Myślę że dziś To konto Office To będą pieniądze Odbudowy na przykład dom dla pani budowy domu NATO bieżące życie ewentualnie na też na ofiary na to Jak ktoś ucierpiał Czy są chciała Z czego na ubezpieczenie muszę zapłacić środków finansowych Nowotarska będzie koszt Pani Kasia tak naprawdę Dokładnie tak Tak powiedział My musimy będziemy w tym uczestniczyć Teraz to jest jeszcze bardzo gorący ten E e g Nie wszystko na raz Ale będzie będzie tak powiedziałem wielu chętnych wiesz Do pomocy Oni piszą w mailach i my naprzeciw temu