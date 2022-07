Burmistrz Rypina chciał być "arbitrem dobrego smaku". Zarzuca protestującemu "złamanie prawa"

Lokalny polityk PiS dopytywany przez dziennikarza WP o to, od kiedy burmistrzowie są "arbitrami dobrego smaku", stwierdził, że "każdy obywatel powinien zatrzymywać hejt, straszny język, który jest na scenie politycznej". - Jeżeli poczułem się obrażony, ktoś na mnie pluje, to mam powiedzieć, że pada deszcz? Tak jak uważam, że w dobrym smaku jest obronienie obrażanej kobiety, dziecka, tak wszedłem w obronę mojego gościa. Niezależnie od tego, czy był to pan premier, czy byłby to ktokolwiek z innej strony sceny politycznej - dodaje.