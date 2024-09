Burmistrz alarmuje ws. powodzi. "Nic nie zostało wykonane"

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego (województwo lubuskie) Paweł Mierzwiak mówił w programie "Newsroom WP", że na terenie jego miasta dokonano już oględzin 99 proc. budynków dotkniętych powodzą. Jedynie w dwóch przypadkach będzie konieczne wykonanie napraw. Mimo to żaden z budynków nie wymagał wyłączenia z użytkowania. Patrycjusz Wyżga pytał czy "odrobiono lekcję po powodzi z 1997 roku”. - Na terenie naszej gminy praktycznie nic nie zostało wykonane jeżeli chodzi o wały - oświadczył gość WP dodając, że to właśnie wały podczas tegorocznej powodzi były w Nowogrodzie Bobrzańskim "największą bolączką". Mierzwiak negatywnie ocenił pracę Wód Polskich, które odpowiadają za stan infrastruktury przeciwpowodziowej. - Przegląd wałów odbywa się cyklicznie, my zgłaszamy takie potrzeby. Zazwyczaj jest to ocena "dostateczna minus" i przechodzi się dalej (…). Najbardziej zabrakło mi informacji czy też fachowej wiedzy z Wód Polskich - ocenił.

Rozwiń